A Sala Aturuxo trae o punk rock de 'The Oxys' para quitar a resaca do Nadal

'The Oxys' presentarán en próximo mércores 17 de xaneiro na Sala Aturuxo, de Bueu, o seu segundo traballo "Generation Irrelevant"

Provenientes de Austin, Texas, esta formación debutou a finais de 2022 con "A Date With 'The Oxys'" e regresan sen chegar a pasar un ano con este novo disco.

Punk Rock rebelde e contaxioso desde 2020, en plena pandemia xurdiu esta formación de rock rueiro e suburbial.

Desde entón mantén a súa aliñación primitiva composta por Phil Davis á voz, Jason "Ginchy" Kottwitz á guitarra solista, Gabriel Von Asher ao baixo e Chris Alaniz á batería.

"Recentemente agregamos unha nova guitarrista rítmica", sinala Ginchy. “Chámase Genocide. Non só vén perfeccionar as partes da guitarra, senón que tamén é unha gran axuda ao baixar do escenario. O seu talento non coñecen límites e inclúe vídeo, fotografía, márketing etc. Más importante aínda, mantén unha actitude positiva cando a loita de ser músico vólvese real. 'The Oxys' teñen sorte de tela a bordo. Os fans xa suxeriron que cambiemos o nome da banda a 'The Foxys'", chancea.

"A Date With 'The Oxys'" coa súa mestura de chiscadelas á rock FM dos 70 e ao punk 'n' roll cru, recibiu eloxios xeneralizados tras o seu lanzamento a finais do ano pasado.

Unha das primeiras xiras para inaugurar o 2024 e quitar a resaca das festas do Nadal.