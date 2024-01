O musical "Tarzán" regresa a Vilagarcía da man da Escola de música e danza Coda

Despois do éxito rexistrado na súa estrea durante as festas de San Roque, os vilagarciáns terán unha nova oportunidade para gozar do musical "Tarzán" da man da Escola de música e danza Coda.

Este espectáculo dirixido ao público familiar represéntase o sábado 27 de xaneiro no Auditorio a partir das 18.00 horas. As entradas xa se poden adquirir ao prezo único de 17 euros a través de www.ataquilla.com. De non esgotarse antes, tamén se porán á venta na billeteira do Auditorio o día da función dende dúas horas antes do inicio.

Unha banda composta por 8 músicos e un coro de máis de 20 voces interpretarán en rigoroso directo os temas pop e étnicos que fían un espectáculo en cuxo elenco sobresaen os roles dos simios, encarnados en artistas expertos nos movementos destes animais e que complementan a súa actuación con acrobacias, animal flow e capoeira.

A maiores da calidade musical, interpretativa e da posta en escena, o traballo de Coda destaca por ser a primeira tradución e adaptación ao galego da famosa novela de ficción de E. Rice Burroughs "Tarzán dos monos", centrada na personaxe do neno orfo criado por gorilas na xungla.

A versión de Coda, cos seus logrados números musicais, consegue transmitir toda a épica, a emoción e o dinamismo da obra orixinal, con mensaxes como a necesidade de pertenza e aceptación, a familia, o amor e a amizade. Ademais, cos coidados decorados e o vistoso vestiario, o espectáculo transporta ao público ás profundidades da xungla.