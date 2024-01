A música electrolatina de Juan Magán soará en Sanxenxo o 5 de agosto

Juan Magán, unha das principais referencias da coñecida como música electrolatina, actuará este verán en Sanxenxo. Será no marco do festival Costa Feira. O seu concerto celebrarase o luns 5 de agosto, segundo confirmaron os seus organizadores.

O artista catalán, con tres discos de estudo, é un dos músicos de maior éxito do panorama nacional, especialmente desde o lanzamento do álbum "The King Is Back: #LatinIBIZAte", editado no ano 2015.

Durante a súa carreira colaborou con artistas como Enrique Iglesias, Paulina Rubio, J Balvin, Belinda, Gente de Zona, Yandel, Lápiz Conciente ou Farruko, entre outros.

Grazas ás altas vendas dos seus sinxelos, Juan Magán, que foi nomeado seis veces aos Latin Grammy, é o artista español líder no mundo dixital, onde acumula billóns de reproducións e descargas dos seus principais temas.

A segunda edición de Costa Feira terá lugar entre o 25 de xullo e o 25 de agosto.