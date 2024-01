RADIO.- A galega Lara Serodio presenta 'La piel infiel', unha novela erótica que "é unha historia de amor propio por encima de todo"

A viguesa Lara A. Serodio arrinca o ano coa publicación de 'La piel infiel'. Profesionalmente vinculada ao sector audiovisual, dixital e publicitario, tamén escribe e publica novelas desde 2015. Trasladouse a Cataluña para cursar estudos superiores e alí continúa, aínda que afirma con rotundidade que segue sentíndose "máis galega que a centola". Esta novela, hai que advertir con vehemencia, non é só unha novela erótica, vai moito máis alá do erotismo e do sexo explícito "e realista", como puntualiza Lara na charla que mantemos no podcast 'Cara a cara'.

'La piel infiel' tivo unha exitosa primeira versión en formato audiolibro e posteriormente pasou a ter o formato para o que se escribiu inicialmente, o libro; aínda que agora hase reescrito para a edición de NdeNovela. Protagonízaa Emma, unha muller na metade da trintena en crise. Nesa tesitura aparece un home sedutor, exitoso e casado. A atracción para a ser un affaire que toma proporcións e consecuencias imprevistas pola protagonista. Hai erotismo, hai sexo e tamén hai amor porque "é unha historia de amor propio por encima de todo e de saúde mental", afirma rotunda Lara.

"A etiqueta do erótico é sobreentendida de antemán dunha forma e non era a miña intención. A parte erótica era un vehículo para profundidar varios chanzos que son os que percorren a historia, os que debuxan ao personaxe e sobre os que realmente trata", explica. Por exemplo, a percepción social sobre unha infidelidade masculina ou feminina. Máis chanzos: esas expectativas sociais que van lastrando á muller ao cumprir etapas da súa vida; ter ou non "a valentía de ser a patroa do teu barco, que é a túa vida"; ou o amor romántico e a realidade. Con permiso da súa autora, un ilustrador parágrafo: "a única maneira de non sufrir chegados a certo estado das nosas vidas é deixar de esixir a idea de amor e buscar a idea de compartir a vida con alguén".

A charla completa pode escoitarse na ligazón que se adxunta e igualmente escóitase e descarga desde a web de PontevedraViva Radio.