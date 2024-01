Bandas emerxentes pontevedresas competirán no Bateason

Xa hai bandas emerxentes pontevedresas apuntadas no concurso de bandas Bateason que ven de iniciar a súa fase de inscrición para grupos de calquera estilo musical procedentes de todo o territorio galego.

Este certame de bandas naceu da paixón pola música e da vontade de apoiar aos novos grupos dándolles visibilidade e difundindo o traballo destes novos creadores mediante diferentes vías.

Un xurado escollerá a cinco das bandas inscritas que tocarán o día 7 de marzo no teatro do CIFP Audiovisual de Vigo.

Este concurso partiu dunha idea do alumnado de produción e realización do centro no ano 2022. O seu éxito fixo que o certame fora crecendo e que se atope xa na súa terceira edición.