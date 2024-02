Kersten McCall e Marta Vilaça, de concerto en Caldas de Reis

O frautista principal da Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam, Kersten McCall, actuará este venres 9 de febreiro no auditiorio municipal de Caldas de Reis, xunto coa portuguesa Marta Vilaça nunha cita única en Galicia para os amantes da música clásica.

Ambos os dous teñen previsto interpretar un amplo repertorio para frauta nun concerto no que estarán acompañados polos galegos Adrián Silva e Belén Aragunde e do profesor do Conservatorio Superior de Música de Vigo, Manuel Morales.

Para o tenente de alcalde, Manuel Fariña, esta cita pon no mapa a Caldas como punto de referencia cultural.

Ademais defende que un concerto destas características, con grandes músicos da escena europea, achega referentes aos alumnos e alumnas da Escola de Música Municipal e tamén aos integrantes da Banda de Música Municipal de Caldas.