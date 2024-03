Concerto de Raúl Rodríguez e Manuel Morales no Edificio Castelao

O flautista Manuel Morales e o pianista Raúl Rodríguez ofrecen este martes 12 de marzo, ás 19:00 horas, no Edificio Castelao, o concerto que pecha o ciclo 'O son do piano'.

Morales e Rodríguez presentarán o espectáculo '...Música, onte-hoxe...', unha perspectiva da música de onte ata hoxe en día a través da frauta e o piano, dous instrumentos actuais que unen compositores de distintos períodos.

Manuel Morales é graduado polo Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con mención de honra fin de carreira e no Conservatorio da Haia (Holanda) en frauta travesa e traverso barroco. Premiado no Concurso Internacional de Música de Cámara Guadamora en Pozoblanco (Córdoba) e na prestixiosa Baroque Flute Artist Competition en Dallas (EEUU). É doutor en Música (Performance) pola Universidade de Aveiro (Portugal) e catedrático no Conservatorio Superior de Música de Vigo.

Raúl Rodríguez compaxina o seu labor de intérprete coa docencia na academia Bambera de Vigo. Non o seu repertorio mostra interese pola cultura musical galega. No ano 2021 recibe o Premio Extraordinario Fin de Grao Superior, outórganlle o primeiro premio do VII Concurso de Música de Cámara do Conservatorio Superior de Vigo e o terceiro premio do VI Concurso de Solistas do Conservatorio Superior de Música de Vigo.