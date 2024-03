Paisaxes de Pontevedra baixo a mirada do artista Simon Callery espállanse na Sala Moldes

Pérez-Jofre, Callery e Bangueses © DUVI - UVigo

Ata o 30 de abril permanecerá aberta a exposición que o artista británico Simon Callery presenta na Sala Profesor Manuel Moldes e para a que estivo a traballar durante os últimos meses en colaboración cun grupo de estudantes da Facultade de Belas Artes.

A mostra abríase este xoves na sala universitaria da propia facultade e ofrece unha obra de grandes dimensións, froito do contacto directo coas paisaxes do río Lérez, Mogor e Cabo Udra.

Baixo o título de 'The making of a painting / Facer unha pintura' ofrécese a experiencia do contacto coa paisaxe, que se atopa acompañada pola proxección dun vídeo documental realizado por Ruth Vidal, bolseira da sala e alumna do Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda, xunto a Carlos Fernández.

Elena Bangueses é a comisaria da mostra promovida coa colaboración da Vicerreitoría do campus e o Departamento de Pintura da Universidade de Vigo, segundo indica o DUVI. O vicedecano de Cultura de Belas Artes, Ignacio Pérez-Jofre define a obra de Callery como "unha concepción da pintura marcada pola materialidade" destacando a relación que mantén co territorio.

Os estudantes Goa Vázquez, Julio Catalán, Álex Fortes, Diego del Río e Cristina Rus colaboraron co artista británico na elaboración deste traballo.

Callery afirma que busca que o espectador poida "sentir fisicamente" a pintura "con todos os seus sentidos", máis aló da vista.