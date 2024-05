Cinco semanas de rodaxe para dar forma a "Así chegou a noite", a nova película de Ángel Santos

Presentación da rodaxe da película "Así chegou a noite" © PontevedraViva

Un escultor decide establecer o seu taller nunha apartada zona rural da costa galega e, aos poucos, vaise illando voluntaria e inconscientemente do mundo que lle rodea. Ese é o punto de partida de "Así chegou a noite", a terceira película do director marinense Ángel Santos.

O filme, producido por Maruxiña Films Company, comezará a súa rodaxe o vindeiro luns. Será na zona da Telleira, en Vilalonga. Durante cinco semanas, as gravacións desenvolveranse en distintas localizacións de Sanxenxo, Meaño e O Grove.

"Queríamos retratar a paisaxe de toda esta zona fóra de tempada", explicou Santos, para quen a contorna natural no que se desenvolve esta película "foi o detonante desta historia", porque "eu sempre penso o cinema desde o próximo, desde o territorio".

Son estas paisaxes, segundo subliñou na presentación da película, "os que me transmiten sensacións e ideas e tirando dese fío chego ás historias". Neste caso, grazas a un amigo escultor que tiña o seu taller na Telleira "e que me descubriu todo este espazo".

A partir de aí a historia "foi crecendo de maneira natural", un proceso que arrancou hai uns sete anos e que culmina agora cunha película que espera estrear a principios de 2025 aínda que, segundo recoñece, "dependerá moito dás seleccións para vos festivais".

O actor Denís Gómez (Néboa, La ley del mar) dará vida a Pablo, o escultor que protagoniza esta historia, que tras romper vínculo co seu pasado coñece ao vixiante dun cámping (Miquel Insua, Operación Marea Negra), que lle servirá de guía na súa nova etapa vital.

A eles sumarase Andrea (Violeta Gil), a súa antiga noiva, que acode ao seu encontro para saber que foi del e que lle fará reformularse o seu desexo de illamento e a súa necesidade de huída.

O produtor de "Así chegou a noite", o director Alfonso Zarauza, augurou que esta película "vai a dar moito que falar" e mostrouse convencido de que "estaremos moi orgullosos da preciosa mirada de Ángel sobre o cinema que ofrecerá este filme".

Na presentación da película, ademais dos seus tres protagonistas, participou o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, que celebrou o bo momento que atravesa o audiovisual galego, no que aprecia xente "con moitísimo talento e creatividade".

López defendeu a necesidade de apoiar a un sector "transversal" para Galicia e que "xera riqueza" no territorio, para o que avogou por converter á comunidade nun "gran escenario" para todo tipo de producións nacionais e internacionais.

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), financia a produción desta película con 255.000 euros, sumándose ao apoio o Ministerio de Cultura e a Televisión de Galicia, entre outros patrocinadores.

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, pediu aos responsables da película que a súa preestrea se poida realizar no municipio que acolle o groso da súa rodaxe e, se pode ser, no "lugar emblemático" no que se presentou, o antigo Cinema Don Juan de Vilalonga.

Martín recoñeceu que "temos que facer algo máis coa cultura", xa que a marca Sanxenxo "está a progresar moito pero non o facemos adecuadamente no mundo cultural". Para iso, asegurou, o cinema "nos vén moi ben". Prometeu "implicarse moito máis" con esta actividade.