40 anos de historia van recollerse durante dous días na Mostra Trazante

Os Trazantes de Tenorio © Asociación Cultural os Trazantes de Tenorio

A Asociación Cultural Os Trazantes de Tenorio está de festa este ano ao conmemorar o seu 40º aniversario coa celebración da Mostra Trazante, un evento cultural que enche de tradición e música a localidade de Cerdedo-Cotobade e máis aló das súas fronteiras.

Fundados hai catro décadas, Os Trazantes destacan como unha das agrupacións tradicionais con máis anos de Galicia, comprometidos coa difusión e preservación da cultura galega.

Este ano, a programación especial da Mostra Trazante inclúe dúas xornadas intensas de música que terán lugar no Adro da festa de Tenorio.

O sábado 13 de xullo, ás 20:30 horas, darase o pistoletazo de saída coa Gala de apertura a cargo dos propios Trazantes de Tenorio, seguido dun espectacular concerto do recoñecido grupo Treixadura, consolidado como un dos mellores grupos de Galicia.

O festival rematará con broche de ouro coa actuación do grupo de pandereteiras As Lagharteiras.

O domingo 14, a partir das 12:30 horas, a música continuará coas actuacións de Ximielga La Saya, Saíñas de Xove e a reunión de todos os grupos do concello, incluíndo Abrentes de Cerdedo, Foula, Pandereteiras do Val de Quireza e Afoutes de Canón de Pau.

O evento contará cunha gran oferta gastronómica, onde se destacará a rica tradición culinaria do concello, con servizo de bar e especialidades como as filloeiras de Valongo e o mel.

Ademais, a celebración do 40º aniversario da Mostra Trazante, segundo indica a asociación, desenvólvese grazas ao apoio do Concello de Cerdedo-Cotobade, co alcalde Jorge Cubela, así como á Deputación de Pontevedra e ao seu presidente, Luis López, a través do programa Máis Música.