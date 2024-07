O Sanatorio abre as súas portas á música urbana na presentación de 'Atlantic Don'

Presentación de 'Atlantic Don' en O Sanatorio © Álvaro Arosa Presentación de 'Atlantic Don' en O Sanatorio © Álvaro Arosa Presentación de 'Atlantic Don' en O Sanatorio © Álvaro Arosa

O pasado venres tivo lugar no centro cultural O Sanatorio a presentación de Atlantic Don, o último disco do artista pontevedrés Uncle Doc. O acto realizouse baixo invitación e mostrou aos asistentes todo o proceso creativo do disco.

O autor do traballo, Rayco, explica que a súa intención foi presentar o seu novo álbum dunha forma diferente. "Buscamos facer algo máis romántico, como se facía na época dos 90 en forma de gala", afirmou o artista.

O acto consistiu en varias partes. En primeiro lugar, Atlantic Don soou de fondo mentres os invitados chegaban a O Sanatorio. Posteriormente, Uncle Doc xunto ao seu produtor N Skillz e o produtor executivo do proxecto e a gala, Jalis Sandoval, presentaron o traballo e explicaron todo o proceso creativo desde o primeiro momento.

Tras esta breve charla, os asistentes gozaron dunhas proxeccións con fragmentos dalgúns videoclips e declaracións dalgunhas das persoas que traballaron no disco.

Tal e como explicou Rayco, o seu traballo contou coa colaboración de produtores como Pazos, Yxng Lxve, Solo Polo ou Dualy.

Para finalizar a gala, Uncle Doc cantou en directo algunhas das cancións do seu novo álbum. O artista mostrouse moi satisfeito, afirmando que "quixemos darlle algo especial ao público e a aceptación non puido ser mellor. A xente respondeu moi ben e puidemos vender moitos vinilos de Atlantic Don".

O acto finalizou cun cátering para os invitados, que puideron gozar das instalacións de O Sanatorio con motivo da presentación do disco.

Uncle Doc tamén se mostrou moi agradecido co persoal do lugar. "O Sanatorio é un espazo cultural e artístico moi diferente ao que hai na cidade", afirmaba Rayco.