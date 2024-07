Volve Directos Vibra Mahou a Galicia con actuacións de artistas como La Paloma, Rufus T. Firefly ou Carlos Ares

Carlos Ares © Carlos Ares La Paloma © La Paloma Rufus T. Firefly © Rufus T. Firefly The Limboos © The Limboos Sienna © Sienna

Tras a voráxine de festivais, concertos e shows ao aire libre que se vive nestes meses estivais, Vibra Mahou impulsa tamén a música en vivo nas salas, lugares esenciais para o desenvolvemento do talento emerxente e a música directo a través de experiencias cinco estrelas.

Gran mostra diso é o ciclo que repite edición tras o seu éxito dos últimos anos e terá lugar desde o mes de setembro: Directos Vibra Mahou 2024.

A plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas presenta un total de 31 concertos que, entre o 20 de setembro e o 13 de decembro, percorrerán as salas de referencia de 11 cidades españolas.

En primeiro lugar, Galicia prepárase para recibir unha explosión de talento musical desde o 4 de outubro na Sala Pantalán da Coruña con Anabel Lee, cuxo son fusiona punk pop, new wave e indie cunha enerxía irresistible, consolidándose co seu álbum "Ganamos Perdiendo".

O 11 de outubro será a quenda de La Paloma que presentará a súa noise rock nesta cidade galega coa súa devoción guitarrera e desazón existencial.

Sienna levará o seu pop alternativo e lírica punzante a Sala Iguana de Vigo o 12 de outubro.

A xira continuará con Rufus T. Firefly o 8 de novembro na viguesa Sala Sinatra, onde despregarán as súas longas composicións de neo psicodelia e rock progresivo, levando ao directo o seu máis recente álbum "El Largo Mañana".

Carlos Ares, co seu pop rural e folk alternativo de aires celtas, actuará o 14 de novembro na Sala Island desta mesma cidade.

Finalmente, The Limboos, co seu estilo vintage de exotic rhythm and blues, pecharán o circuíto galego na Sala A Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro o 30 de novembro.

Con este circuíto, Vibra Mahou reforza o apoio ás salas de música en vivo, claves para o desenvolvemento do talento emerxente, a través de experiencias cinco estrelas.

As entradas para todos os concertos de Directos Vibra Mahou 2024 en Galicia poden adquirirse aquí.

