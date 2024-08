Semana de cinema en Vilagarcía dedicada ao son

Imaxe de 'Isle of dogs' © FOX Programación da Semana de Cine de Vilagarcía 2024 © Cine Clube Ádega

Vilagarcía de Arousa prepárase para acoller unha nova edición da súa Semana de Cine, que dará comezo o domingo 4 de agosto. Este ano, a temática xira ao redor do son, cunha ampla selección de películas, talleres e actividades ao aire libre, destacando o popular Cine na Praia.

O evento, organizado polo Cine Clube Ádega, inaugurarase cunha selección de curtametraxes para nenos e a proxección de Isle of Dogs, de Wes Anderson, na Praia da Compostela o domingo 4 de agosto.

O luns 5 de agosto, a programación continúa coa gravación en directo do Podcast Gafapasta Plasta ás 20.00, seguido da proxección de La zona de interés, unha película galardoada con dous premios Óscar. O martes 6, poderase ver a curtametraxe O gaiteiro que desceu da caravela e a longametraxe TRES, de Juanjo Giménez.

O mércores 7 de agosto, destacará o workshop El Silencio Cinematográfico, que culminará co filme-concerto de Fuzzo, que porá banda sonora en directo a El hombre Mosca de Harold Lloyd.

O xoves 8 de agosto, impartirase un taller de Stop-Motion para escolares, seguido da proxección de Calamity e o documental musical Stop Making Sense de Jonathan Demme.

O venres 9 de agosto, a cineasta Paola Cortellesi presentará a súa película C'è ancora domani, e o sábado 10 de agosto, haberá unha noite de cine e picnic coa presentación do libro El imaginario fantástico de Tim Burton e a proxección do clásico Bitelchús.

Os abonos para toda a semana teñen un prezo de 10 euros para o público xeral, 7 euros para persoas en paro ou con carné xove, e son de balde para socios. As entradas pódense adquirir na web do cineclube ou na taquilla do Salón García a partir das 19.00 horas.