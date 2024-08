La Oreja de Van Gogh, un arranque apoteósico para o SonRías Baixas de Bueu

Concerto de La Oreja de Van Gogh no SonRías Baixas © SonRías Baixas Concerto de Sexy Zebras no SonRías Baixas © Aigi Boga / SonRías Baixas

Era o grupo máis esperado e cumpriron coas expectativas. La Oreja de Van Gogh triunfou onte á noite no arranque dunha nova edición do festival SonRías Baixas de Bueu, demostrando a gran comuñón que teñen co público.

Subiron ao escenario despois de Morochos, que coa súa fusión de flamenco e reggae foron os encargados de abrir o festival, despregando todo o seu arsenal de grandes éxitos, temas xa convertidos en himnos para toda unha xeración.

Así, na voz de Leyre Martínez foron soando cancións como Cuídate, El último vals, Rosas, Puedes contar conmigo, 20 de enero ou El inmortal, que os asistentes corearon a pleno pulmón durante todo o concerto.

Tras eles, o festival continuou coa proposta electropop de Sabela, que presentou o seu último álbum; con Álvaro de Luna, autor de grandes éxitos como Todo contigo, Portarse mal ou Juramento eterno de sal; ou cos explosivos directos de Anabel Lee, La La La Love You y Sexy Zebras.

Este venres será a quenda de Travis Birds, Rozalén, Chef's Special, Cool Nenas, Gilipojazz, Fillas de Cassandra, Muerdo e La Élite.

O festival concluirá o sábado con Ginebras, Tanxugueiras, Rayden, Inés Hernand, Grande Amore, Marlena, Mondra, Mr. Kilombo, Emlan y The Rapants.