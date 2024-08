Iago Banet e Antilia inician o 30 aniversario do Festival Internacional de Jazz

Concerto de Iago Banet © Cristina Saiz Concerto de Iago Banet © Cristina Saiz Concerto de Iago Banet © Cristina Saiz

Este luns 5 ás 22.30 horas, o Festival Internacional de Jazz de Pontevedra abriu as súas portas cunha actuación notable a cargo do músico galego Iago Banet.

O artista, que leva unha década residindo en Londres, trouxo ao público pontevedrés un espectáculo de fingerstyle guitar que non deixou a ninguén indiferente.

Iago Banet, coñecido polo seu dominio do estilo "one man band", converteuse nun referente na escena musical do Reino Unido, colaborando con bandas como The Boo-Hoos, JFK Blue e Deep Blue Sea.

Na súa carreira en solitario, Banet publicou tres discos, sendo o último "TRES" (2023), gravado con Manu Conde e masterizado en Los Ángeles.

O concerto deste luns foi unha demostración do seu talento, que incluíu temas do seu último disco e pezas influenciadas por grandes nomes do fingerstyle como Merle Travis e Chet Atkins.

A actuación de Banet foi seguida polo dúo pontevedrés Antilia, formado por José Churruca e a cantante e actriz María Costas.

Xunto a eles, Jacobo González nos teclados, Carlos Braga ao baixo eléctrico e Miguel González na batería completaron un concerto que pechou a noite con broche de ouro.

A 30 edición do Festival Internacional de Jazz de Pontevedra continúa este martes coa banda Sempasúchil, seguida de Rick Estrin & the Nightcats, Jeff Cascaro e Richard Bona nos próximos días.

Tras as primeiras actuacións, o Festival promete unha semana chea de música de calidade, que combina jazz, blues e soul, converténdose nunha cita imprescindible para os amantes destes xéneros.