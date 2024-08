Sempasúchil achega boas vibracións á Ferrería no Festival Internacional de Jazz

A noite do martes 6 de agosto, a praza da Ferrería de Pontevedra converteuse no epicentro dun universo sonoro único, grazas á banda Sempasúchil.

Este grupo, liderado polo vibrafonista Ton Risco, ofreceu un concerto que combinou a sutileza e a experimentación do jazz coa accesibilidade e a frescura do pop, nunha fusión que acadou momentos de auténtica creatividade.

Sempasúchil, nome que fai referencia á flor mexicana de cores vivas e intensas, representa un achádego xerminal na carreira de Risco.

O vibrafonista, cunha traxectoria que o leva a compartir escenarios con figuras como Jorge Pardo ou Chano Domínguez, atopou neste proxecto unha nova maneira de conectar coa súa arte e co público.

A súa música flúe de forma limpa e luminosa, unha calidade que se viu maxistralmente complementada pola guitarra de Antonio Casado.

Casado, músico ourensán que recentemente colaborou con artistas internacionais da talla de Lucinda Williams, Maceo Parker ou Carla Bruni, deixou unha pegada imborrable no público coa súa interpretación sensible e chea de matices, que lembra o do mítico Pat Metheny.

O contrabaixo de Alfonso Calvo e a batería de Miguel Cabana completaron este cuarteto que conseguiu, durante toda a noite, crear unha atmósfera de intimidade e elegancia.

O festival continuará coa súa programación este mércores 7 de agosto ás 22.30 horas coa actuación de Rick Estrin & The Nightcats, seguindo o xoves 8 con Jeff Cascaro, e finalizando o venres 9 co Richard Bona & Alfredo Rodríguez Trío.

Ademais, durante as mañás e tardes, a Street Band Chivinjazz ofrecerá animación polas rúas da cidade, mantendo vivo o espírito do festival ata a súa clausura.