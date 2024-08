A risa como "ferramenta para a concienciación social" volve a Vilagarcía da man do Festaclown

Este mércores tivo lugar a presentación da novena edición do Festaclown, que regresa ás rúas e prazas de Vilagarcía de Arousa do 19 ao 24 de agosto con humor e circo, que serven de "ferramentas para a concienciación social", segundo sinalaron o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; e o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; a concelleira de Cultura, Sonia Outón, e o director do Festaclown, Nacho Fungueiriño.

Este ano estarán no Festaclown grandes nomes nacionais como o ilusionista Miguel de Lucas, que estrea en Galicia o seu espectáculo Magia y Humor, e compañías internacionais chegadas de diferentes continentes como Circ Colokolo (Marrocos), Tchyminigagua (Colombia) e outras compañías nacionais de grande calidade como o Zirko Txosko, Orain Bi ou Ameba teatre.

En total haberá catro estreas absolutas e seis estreas en Galicia. Como cada ano, o público do Festaclown poderá votar polo seu espectáculo favorito dentro do certame.

O festival divide a súa programación en varios bloques temáticos, "Superroquiños" matutinos para a cativada, o Certame e a Mostra de tarde para público familiar.

Ofrecerase, ademais, un percorrido polo máis destacado do circo español con compañías procedentes de Madrid, País Vasco, Castela e León ou Valencia, comunidade desde onde chega a afamada Ameba Teatre coa estrea galega de 'Cataplum'.

Pola banda de Galicia, prográmanse os espectáculos 'Pepa a Loba', de Cris Collazo;' A nena lentella', de Olga Abad; 'O útimo que apague a luz', de A Vela Circo; 'Contos en lila', de Cris de Caldas; 'Crunch 2', de Muu; 'Henriko, o feiticeiro', de Simplemente Enricco, e 'Máis Saaabor!', de Culturactiva.

Ademais, seguindo a liña solidaria e participativa que sempre caracterizou o Festaclown, esta ano colabora coa Fundacion Igualarte, a asociación Con Eles e o taller de teatro Clámide, para acoller varias estreas da man de compañías con artistas con capacidades diversas.

A inauguración do Festaclown será o próximo luns, 19 de agosto, ás 19.30 horas, da man da Fundación Tchyminigagua, que chega desde Colombia coa súa invención dos zancos en patíns, para ofrecer un espectáculo polas rúas da cidade.