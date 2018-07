Cinema na lúa propón cinco sesións ao aire libre na Pedreira

Pontevedra entra de cheo, coa chegada do mes de xullo, nas súas Festas de Verán. Faino, a partir deste martes día 2, co inicio do ciclo Cinema na lúa.

Trátase dunha actividade que consiste na proxección de cinco películas ao aire libre. Será na Praza da Pedreira, a partir das once da noite.

A programación é a seguinte:

Martes 3 de xullo : Take shelter. Drama / Thriller

: Take shelter. Drama / Thriller Mércores 4 de xullo : Nuestro último verano en Escocia. Comedia dramática

: Nuestro último verano en Escocia. Comedia dramática Xoves 5 de xullo : 12 años de esclavitud. Drama

: 12 años de esclavitud. Drama Venres 6 de xullo : El extraordinario viaje de T.S Spivet. Aventuras

: El extraordinario viaje de T.S Spivet. Aventuras Sábado 7 de xullo: La princesa prometida. Aventuras / comedia

O acceso a todas estas proxeccións é de balde.