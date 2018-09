A razón de Goya e os monstros de Dalí, xuntos no Café Moderno

Exposición "Da razón de Goya aos monstros de Dalí", no Café Moderno © Mónica Patxot Exposición "Da razón de Goya aos monstros de Dalí", no Café Moderno © Mónica Patxot Exposición "Da razón de Goya aos monstros de Dalí", no Café Moderno © Mónica Patxot

Obras de Goya e Dalí nunha exposición que representa unha oportunidade "única" para ver xuntos a dous "auténticos colosos" da arte. Así describen os responsables de Afundación o que o público descubrirá na mostra Da razón de Goya aos monstros de Dalí que, desde este xoves, pódese visitar no Café Moderno.

A exposición mostra, a través de 80 gravados de Dalí e 19 de Goya -todos eles orixinais-, a revisión surrealista que o artista catalán fixo da serie Os caprichos, creada por Goya a finais do século XVIII. Trátase dunha mostra inédita, creada para a ocasión, e que estará en Pontevedra ata o próximo 19 de xaneiro.

A coordinadora da área de Cultura de Afundación, Paloma Vela, explicou que os pontevedreses poderán comparar nesta exposición "dúas formas de entender a arte" e como Goya e Dalí "asomáronse á mesma peza".

Os "caprichos" do pintor malagueño, lembrou, eran "críticas mordaces" á sociedade do seu tempo, centradas especialmente na nobreza e o clero; mentres que Dalí optou por ofrecer unha óptica surrealista e achegalos ao seu "egocentrismo".

A pesar diso, segundo destacou o comisario da exposición, Julio Niebla, ambos os dous pintores "están máis preto do que a xente cre" a nivel conceptual e plástico.

"Dalí é Dalí, o que fai é xogar, provocar, ser o enfant terrible que foi durante toda a súa obra", engadiu o comisario, que defendeu que a pesar do seu recoñecemento Goya "é un artista por descubrir" e, sen dúbida, o "pai" da arte contemporáneo. "E Dalí sabíao", dixo, polo que "elixiu ben a serie que quería reinterpretar e levar ao terreo surrealista".

Neste proxecto expositivo, que nace con vocación itinerante, móstrase como Dalí utiliza a técnica do heliogravado para reproducir os caprichos orixinais engadíndolles cor, ademais da súa característica iconografía e o seu imaxinario surrealista.

Nas reinterpretacións que fai o artista catalán aparecen reloxos brandos en alusión ao paso do tempo; as muletas e os falos afastados, símbolos do medo á impotencia sexual; as caveiras, en referencia á fugacidade da vida; as chaves, simbolizando a mente; as pedras, en referencia á paisaxe da súa contorna natal; ou o saltón, animal polo que sentía terror.

Tamén se aprecian claras referencias a personaxes que marcaron a súa vida como o poeta Federico García Lorca, os pintores Millet e Velázquez ou o físico Werner Heinseberg.

O único gravado que Dalí respectou integramente dos orixinais de Goya, afirmou Julio Niebla, é "O soño da razón produce monstros", considerado por moitos críticos como unha das primeiras obras surrealistas da historia, "150 anos antes do surrealismo".

Os gravados de Goya que integran esta exposición pertencen á colección de arte de Afundación, mentres que os orixinais de Dalí foron cedidos pola Fundación Museo de Artes do Gravado de Ribeira.