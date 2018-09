Dúas décadas de festival de bandas de música en Barro

O festival de bandas de música de Barro chega este domingo 30 de setembro á súa vixésima edición coa participación da agrupación musical de Vincios (Gondomar), da Banda Unión Musical de Meaño e dos anfitrións, a Banda de Música Xuvenil de Barro, que acaba de cumprir 25 anos de historia.

A cita será ás 17.00 horas no pavillón polideportivo de Barro e a banda organizadora agasallará aos asistentes cun exemplar do libro Froito dunha ilusión de Celso García Alonso, que recolle a historia da banda nos últimos 25 anos.

Esta edición será a primeira do festival para o novo director da Xuvenil de Barro, Santi Mella García. A organización explica que preparou un esixente e interesante programa para o disfrute do público asistente co obxectivo de que esta importante edición, que conta con agrupacións de referencia na provincia, siga consolidando a cita no mundo das bandas.

A Xuvenil de Barro convida a toda a veciñanza a gozar dunha tarde de boa música co seguinte programa:

Agrupación musical de Vincios (Gondomar):

Don Juan - Juan Daniel Romero

Es Vedrá - José Alberto Pina

Olimpo dos Celtas - Santiago Barreira

A Pepa - José Oro Val (Arrx. Adrián Viñas Alonso)

Director: Adrián Viñas Alonso

Banda Unión musical de Meaño:

Athenaeum -Enrique Alborch Tarrasó

La Gazza Ladra-Gioachino Rossini -(Arr. Gian Luca Gardini)

Los viajes de Magallanes - Tamoro Taroya

Suspiros de España - Antonio Álvarez Alonso

Director: Diego Javier Lorente

Banda de Música Xuvenil de Barro:

Valencia y Limburgo - -Harry Vorselen e Roger Niese

Downey Overture - Oscar Navarro

Give us this day - David Maslanka

Muiñeira da Forxa - Javier González Borrajo

Director: Santi Mella García