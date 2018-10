O Xurado Novo de Curtas Armadiña 2018 elixe o mellor videoclip

O Xurado Novo do Curtas Armadiña elixiu este mércores o mellor videoclip galego presentado ao certame audiovisual Curtas Armadiña 2018. A decisión da mocidade coñecerase o domingo 18 de novembro na gala final.

Tal e como recollen as bases do certame, este xurado está composto por alumnado do IES de Poio de entre 15 e 17 anos. Para ser aceptadas a concurso, as pezas audiovisuais debían estar rematadas con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2017, contar cun máximo de 10 minutos de duración e provir de bandas ou artistas que empreguen o idioma galego nas súas letras.

Ao visionado acudiron os membros da organización de Curtas Armadiña 2018 Tamara Andrés, Adrián González e Diego Piñeiro. Os videoclips que figuran na selección oficial da edición deste ano son:

'Eira', de Moura (gravado en directo en Castelo Studio por Maritxu Alonso, Pablo Soto Goluboff e Eduardo Vila; edición de Hugo Salgueiro)

'A casa da ledicia', de Susana Martínez (animación e ilustracións de Luz Beloso)

'Leiraz', de Boyanka Kostova (vídeo de 999K)

'Vitamina', de Bala (gravación de Luis Casanova, edición de Rawrcord)

'Fai o que queiras', de Peña (vídeo de Montse Piñeiro)

'Diversa e diferente', de Skandalo GZ (realizado por Adrián González e Daniel Pérez)

'Cambados cara B', de Arousa vice (filmado por Manu Paz e con postproducción de Darío Padín)

'Cultura crítica', de Nao feat SonDaRúa e Tanxugueiras (dirixido por Alberto Lora)

'Pasa ti', de Raiba (realizado por Adrián González e Daniel Pérez)

'Veleno' de GHZ feat Hugo Guezeta (realizado por Adrián González)

'Liberando mentes' de SonDaRúa (realizado por Diaño Filmes)

O certame audiovisual Curtas Armadiña 2018 celebrarase en Poio do 12 ao 18 de novembro.

Coa inclusión desta sección de videoclips, a organización quere visibilizar a calidade da industria musical en lingua galega e promocionar o videoclip como unha peza audiovisual que cómpre valorizar.

A obra elixida polo Xurado Novo como mellor videoclip recibirá un trofeo en forma de áncora e mais un talón por valor de 300 euros. O festival Curtas Armadiña está organizado pola ACDeM Armadiña.