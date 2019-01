A novela "Historia de una infamia" rehabilita a figura de Celso García de la Riega

Portada do libro "Historia de una infamia" © Guillermo García de la Riega

O vindeiro venres día 18 Guillermo García de la Riega presentará o seu último libro "Historia de una infamia".

Guillermo García de la Riega Bellver, biógrafo e bisnieto de Celso García de la Riega, explica que se trata dunha novela cun transfondo histórico, transcorre durante o período 1914-1928.

Tras a morte de Celso García de la Riega, o 3 febreiro 1914, este é acusado de falsificación dos documentos da teoría sobre a orixe do descubridor Cristóbal Colón, e que aparecen publicados no seu libro "Colón español, Su origen y Patria". Os documentos do século XV achegados nese libro foron tachados de manipulados e falsificados.

"Antes de comenzar a escribir la novela, pensaba, como casi todo el mundo, que la acusación de falsificación era para desacreditar la teoría del origen gallego de Colón, sin embargo, al ir avanzando en el desarrollo de la novela, junto con la cantidad de documentación consultada, me di cuenta de que había otro enfoque, otra realidad, es decir, la intención era desacreditar al personaje y utilizar como vehículo la teoría coloniana. Si la intención hubiera sido desacreditar la teoría lo hubieran podido hacer durante los 20 años anteriores a la muerte de Celso García de la Riega, los documentos eran todos conocidos y aparecieron en distintas publicaciones de prensa nacional e intencional, fueron mostrados en la conferencia de 1898, en la Real Sociedad Geográfica, también fueron llevados a la exposición Regional, de 1909 en Santiago de Compostela. El caso, es que nadie alzó la voz para denunciar la supuesta falsificación, por tanto, bajo mi punto de vista, utilizaron la falsificación documental para desacreditar al personaje y a la vez eliminar a un intelectual e historiador que tenía una reputación intachable a nivel local, regional y nacional", sostén Guillermo García de la Riega.

"Historia de una infamia" é unha novela histórica moi documentada para o que o autor tivo que recorrer a todo tipo de información: cartas, artigos de prensa, libros, discursos, informes, co obxectivo de presentar uns feitos que "motivaron el descrédito personal e intelectual" de Celso García de la Riega. O autor precisa que "evidentemente, no deja de ser una novela y como tal, tiene un porcentaje de ficción, sin embargo, la mayoría de los diálogos están contextualizados con documentación existente y original".

"Evidentemente, esta novela lo que trata es de presentar unos hechos, que motivaron el descrédito personal y la anulación como intelectual de Celso García de la Riega, y ese fin es el que consiguieron, no ocurrió lo mismo con la teoría coloniana, que continuo reforzándose y afianzándose, tanto en el terreno nacional como en el internacional, aunque también es cierto, que si no hubiera habido esta falsa acusación de falsificación la teoría hubiera tenido toda la atención de los historiadores que conllevaría una mayor profundización y consolidación, pues, fundamentos tenía y tiene, siendo la mejor argumentada de todas las que existen, a pesar de que en Galicia, actualmente, hay cuatro teorías diferentes sobre el origen de Colón, tenemos tantas como las que hay en todo el Mediterráneo, lo cual es un error, resta y nos desacredita en lugar de sumar y afianzar. Curiosamente la menos valorada y respetada es la original, Celso García de la Riega, curiosamente, es de la que bebieron todas las teorías aparecidas posteriormente, y no solo las gallegas".

"El fin de la novela, es presentar unos hechos históricos, después dependerá de cada lector si rehabilita o no a Celso García de la Riega, desde luego, información tendrá para obtener un juicio"

Celso García de la Riega foi deputado polo partido Liberal, gobernador, delegado de Facenda, secretario do Goberno da Habana, socio de número da Real Academia Galega, historiador, escritor e xornalista.

A presentación de "Historia de una infamia" terá lugar o día 18 na Sala Nemonon en Vila Pilar ás 20:00 horas, o libro esta publicado en Amazon, tanto en papel como en libro electrónico.