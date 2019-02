Pablo López, Vanesa Martín e Pastora Soler, á fronte dun novo festival en Sanxenxo

Nace un novo festival nas Rías Baixas. Trátase do Maestral Music Festival, un evento que promete traer grandes nomes da música española a Sanxenxo. A diferenza de eventos similares, non reunirá concertos nunha única fin de semana senón que apostará por programar actuacións durante vinte días, do 3 ao 23 de agosto.

Segundo informou a organización, as primeiras actuacións confirmadas son tres artistas de primeira liña: Pablo López, Vanesa Martín e Pastora Soler.

A intención é ofrecer un concerto diario durante o festival. Así, Pablo López actuará o día 21 de agosto, Pastora Soler o 22 de agosto e Vanesa Martín o 23 de agosto.

Ademais, o 20 de agosto a música poñeraa God Save the Queen, a banda tributo ao grupo liderado por Freddie Mercury; e o 17 de agosto haberá un concerto dedicado á música dos anos 80 e 90 que reunirá a artistas como Javier Gurruchaga, Nacho García Vega, Carlos Segarra, Santi Bastos e Miguel Costas.

O escenario dos concertos estará situado no polígono empresarial de Nantes, onde se habilitará un espazo para acoller a unhas 3.000 persoas. Xunto a este improvisado auditorio haberá tamén un espazo para instalar unha zona de lecer e gastronomía. Toda a estrutura será desmontada ao final do festival.

As entradas para estes concertos poderanse adquirir na plataforma Ataquilla.com.