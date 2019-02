RADIO.- A playlist de... 'Me quedo contigo', desde Los Chunguitos ata Rosalía

Desde que en 1980 o trío Salazar, Los Chunguitos, editasen o tema 'Quedo contigo' ata a particularísima reinterpretación que Rosalía facía na 33 edición da Gala dos Premios Goya foron moitos os artistas que han versionado esta rumba xitana do chamado son 'Caño Roto'.

Los Iberia que se incluíron nun 'novo flamenco' as reinventadas Grecas, as irmás Azúcar Moreno xunto aos seus irmáns Los Chunguitos, El pollito de California, María Rodés, Ana D, Antonio Veiga, Guillermo Beresñak, Adrián Martín, ... ata Rosalía, na Playlist recuperamos máis dunha decena de versións do tema composto por Enrique Salazar.

Con diferentes estilos, instrumentacións, letras, e mesmo a capela como fixo a rompedora catalá na última Gala do cinema español. Convidámosche en PontevedraViva Radio a que escoites e compartas cal é a que máis che gusta, ou che desagrada. Para gustos hai cores, e para versións... 'Me quedo contigo'.