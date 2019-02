José Sacristán homenaxea a Delibes en Pontevedra

José Sacristán protagoniza "Señora de rojo sobre fondo gris" © Afundación

Continúan as representacións incluídas na Tempada de Teatro de Afundación. Nesta ocasión José Sacristán, baixo a dirección de José Sámano, ofrecerá en Pontevedra a versión teatral da novela de Miguel Delibes, "Señora de rojo sobre fondo gris".

Un pintor, con moitos anos no oficio, leva tempo sumido nunha crise creativa. Desde que faleceu de forma imprevista a súa muller, que era todo para el, practicamente non puido volver pintar. Neste estado lembra, desde que moi novos coñecéronse, tanto os acontecementos felices que lle tiveron tenazmente namorado dela durante toda a súa vida, como a aparición, aos poucos, dunha enfermidade que, sen ninguén supoñelo, conduciulle a unha morte inesperada aos 48 anos de idade.

Estamos no verán e outono de 1975. A filla maior de ambos está no cárcere polas súas actividades políticas, e é nesas datas cando xorden os primeiros síntomas da enfermidade da súa nai que a filla vivirá desde dentro da prisión. É outro recordo permanente na vida do seu pai, que tamén agora revive.

Esta obra teatral é o relato dunha historia de amor en camiño desenfreado cara á morte, que nos sitúa naquela España con trazos inequívocos, que nos fala da felicidade e da súa perda, e que chega á intimidade de cada ser humano, e á súa emoción, polo camiño recto e simple da verdade. Un amor que se enche de dramatismo, e quizá de maior plenitude, cando aparece, primeiro sen facer ruído e despois como unha brutal ruptura, a enfermidade. Un sobrecolledor retrato "dunha señora de vermello", tan luminosa, "sobre o fondo gris" de todas as circunstancias que rodean o seu final.

Poderase ver o sábado 23 de febreiro, ás 20.30 horas, no Auditorio da Sede Afundación de Pontevedra.