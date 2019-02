O Pazo da Cultura colga o cartel de completo e goza dun percorrido sonoro pola carreira de Ara Malikian

Nin un asento quedou baleiro este sábado no Pazo da Cultura de Pontevedra para a actuación do violinista libanés Ara Malikian (Beirut, 1968), que recalou en Pontevedra como parte da súa xira 'Royal Garage World Tour' e compartiu cos espectadores un percorrido polos garaxes da súa vida polos diferentes países.

As entradas levaban esgotadas desde o mes de xaneiro, pois vendéronse en tan só tres días a pesar de que os prezos oscilaban entre os 49,22 e os 57,78 euros. O famoso violinista, un dos máis coñecidos do panorama internacional, levaba preto de catro anos sen recalar en Pontevedra.

O concerto fixo un percorrido sonoro prol os máis variados e exóticos estilos que fraguaron a carreira de Malikian. El mesmo indicou que a súa relación cos garaxes empezou en 1976, cando estalou a guerra do Líbano. "No mundo enteiro as bandas máis modernas ensaiaban en garaxes, sacaban de aí os seus sons e creaban un estilo que mudaría a historia da música. Eu non me quería quedar sen formar parte desa movida", recoñeceu en declaracións promocionais do espectáculo.