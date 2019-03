O IV Festival Internacional de Ópera trae a Pontevedra en marzo 'Carmen' e ' Cavalleria rusticana'

O Festival Internacional de Ópera Cidade de Pontevedra chega este ano á súa cuarta edición como unha cita cultural xa consolidada na que a venda de abonos e entradas soltas avanza "a buen ritmo" a pesar de que ata este luns non se presentou a programación de forma pública e na que os promotores apostan por espectáculos que se venden por si sós como a famosa 'Cármen' e outros menos coñecidos como ' Cavalleria rusticana'.

As dúas representacións serán os días 15 e 29 de marzo ás 20.30 horas no auditorio da sede de Afundación en Pontevedra como parte dun festival organizado pola propia Obra Social de Abanca en colaboración con Concerlírica. As entradas están xa á venda en Ataquilla a 31 euros máis comisión para cada espectáculo ou 50 e comisión os abonos.

A directora xeral da empresa promotora, L.G. Artist Management, Leonor Gago; Viktar Navitski, solista convidado da Ópera de Moldavia; e a coordinadora da área de Cultura dá Obra Social de ABANCA, Marité Cores, presentaron este luns o festival e insistiron na calidade das dúas obras e a boa acollida que está a ter o festival tanto nas anteriores edicións como nas primeiras vendas deste 2019.

Leonor Gago explicou que apostaron por un títutlo coñecido e por outro menos famoso "para que el público se vaya acostumbrando" e amplíe a súa cultura nesta disciplina musical e desfíxose en eloxios cara a 'Cavalleria rusticana', "una de las óperas más bonitas" que se escribiron, con música composta por Pietro Mascagni e libreto de Giovanni Torgioni- Tozzetti e Guido Menasci, inspirado na obra teatral do mesmo nome de Giovanni Verga.

Nun só acto e cunha hora de duración, poñerase sobre o escenario un drama rural nun pobo de Sicilia durante un día de Pascua de finais do século XIX. O título da ópera alude ao código da honra nunha comunidade aldeá. Así como outras óperas anteriores mostrárannos como operaban os correspondentes códigos de honra en sociedades aristocráticas.

O momento culminante é violento, cun duelo fose do escenario; os protagonistas, soprano, tenor e barítono, expresan en poderosos "sós" o fero orgullo que orixina a violencia, e uns coros moi sólidos realzan a forza colectiva da vida aldeá. Respecto diso, Leonor Gago indicou que aínda que só dura unha hora "tiene una música tan intensa desde la primera nota de la orquesta que parece que ha tardado tres horas".

É, segundo as palabras da promotora, unha obra "maravillosa de escuchar, de oir, de sentir", unha ópera "muy significativa" con cinco solistas e gran importancia do coro.

En canto a 'Carmen', case 90 artistas farán posible "una puesta en escena espectacular" que durante dúas horas e media (haberá dous descansos) representarán un drama de amor e celos que vira en torno ao personaxe da xitana Carmen, unha muller pasional cuxa liberdade e personalidade atraen, irremediablemente, aos homes que a coñecen.

Aínda que de autoría francesa (con libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy e baseado na novela homónima de Prosper Mérimée), está ambientada na Sevilla do ano 1820 e xira ao redor de "una mujer muy adelantada a su tiempo". Haberá gran peso do folclore da época.