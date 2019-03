O 'Titanic galego' navegará polos cines para recordar ás súas tres heroínas

Presentación da película "El Santa Isabel" © PontevedraViva

A historia do Santa Isabel, o transatlántico de vapor que naufragou en 1921 fronte a illa de Sálvora, dá o salto ao cine. A directora galega Paula Cons é a responsable dunha película que, durante as próximas seis semanas, gravarase en diferentes localidades, entre elas O Grove.

O filme de suspense é unha coprodución galega-arxentina e está protagonizado polos actores Nerea Barros, Darío Grandinetti e Aitor Luna. Particularmente, recuperará a historia de tres mulleres que naquela terrible catástrofe convertéronse en heroínas e que, co paso dos anos, foron inxustamente esquecidas.

A historia, escrita pola propia Paula Cons coa colaboración de Luis Marías, inspírase no naufraxio do barco que cubría a ruta entre Bilbao e Cádiz recollendo emigrantes rumbo a América. Afundiu fronte ás costas da illa de Sálvora con máis de 260 persoas a bordo, das que tan só 50 lograron salvar a vida grazas á actuación de tres mozas da illa.

Esa noite non había homes na illa, estaban celebrando o Nadal en terra firme. A única esperanza dos superviventes que loitaban por non estrelarse contra as rochas eran as poucas mulleres, vellos e nenos que vivían neste lugar.

Así, tres mozas da illa, María (Nerea Barros), Josefa (Victoria Teijeiro) e Cipriana (Ana Oca), deciden lanzarse ao mar nunha pequena embarcación tradicional. Remando só de oído, debido á espesa néboa e á noite cerrada, lograron salvar a 50 persoas. Todo o que ocorre desde esa noite vai sacudir e cambiar para sempre a esta illa.

Un xornalista arxentino, León (Darío Grandinetti), acude a Sálvora para cubrir a nova do naufraxio. Pero pouco a pouco comproba que esa noite sucederon demasiadas terribles "casualidades" na illa. Son moitas as incógnitas que hai que resolver e á illa resultaralle imposible seguir sendo unha illa.

O reparto da película complétase cos actores galegos Milo Taboada, Celso Bugallo, María Costas e Machi Salgado e os vascos Javier Tolosa ou Leyre Berrocal, entre outros.

O seu produtor, Juan de Dios Serrano, explicou que este proxecto é froito da colaboración entre Agallas Films, Aleph Cine e Historias del Tío Luis, tres produtoras de Galicia, País Vasco e Arxentina, e asegurou que son precisamente estas alianzas as que o fan viable e permiten que a película conte cun elenco de tan gran nivel.

A rodaxe, que estará centrado na illa de Sálvora, ademais do Grove será en localizacións de Ribeira, Muros, Santiago de Compostela, Arzúa e Oza dos Ríos.