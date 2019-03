As bibliotecas públicas municipais de Poio intégranse na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

O Concello de Poio aprobaba este martes no pleno por unanimidade a adhesión e firma do convenio entre a Consellería de Cultura, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ( Amtega) e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que as bibliotecas públicas municipais se integren no catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

O departamento de Cultura da Xunta quere implantar un novo sistema integrado de xestión bibliotecaria, cun software libre de código aberto que permitirá a integración de todas as bibliotecas públicas de Galicia nunha contorna unificada. Esta contorna poderá ser utilizada por técnicos das bibliotecas como por calquera usuario.

A Rede creará un catálogo único de obras, que será accesible a través do web . Os usuarios dispoñerán dun carné único de bibliotecas que lles permitirá ter acceso a todas as bibliotecas públicas da Rede.