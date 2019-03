Nova vida para os libros na II Feira de Libros Usados

Presentación da II Feira de Libros Usados no IES Torrente Ballester © Almudena Dapena

O IES Torrente Ballester pon en marcha a II Feira de Libros Usados que se celebrará o domingo 7 de abril no Pazo da Cultura de Pontevedra de 11:00 horas a 14:00 horas como actividade integrada na programación do Salón do Libro.

Debido ao éxito que consideran que tivo esta iniciativa hai dous anos a nivel interno, onde se intercambiaron ao redor de 500 exemplares, este ano volven realizar esta actividade pero fóra do centro para que poida participar todo aquel que teña algún libro que non utilice, xa sexan libros de texto, manuais, cómics... A única condición é que estean no mellor estado posible.

O sistema é moi sinxelo. Consiste en "traer los libros que por cualquier motivo no se utilizan y nosotros le damos un vale por cada libro. El día que se celebra la feria, se exponen los libros y se pueden coger tantos libros como vales se tengan", explicou David Castro, director do centro.

Durante o desenvolvemento desta actividade, a escritora Ledicia Costas asinará exemplares das súas obras.

Os institutos e ANPA que colaboran son: CEIP Vilaverde-Mourente, CEP Marcos da Portela, CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, EEI Concepción Crespo Rivas, IES Gonzalo Torrente Ballester, ANPA do CEIP Marcón, ANPA O Milladorio (CEP Marcos Portela), ANPA Xocas (IES Frei MArtín Sarmiento), ANPA Helenes (IES Xunqueira II) e ANPA O Pino (IES Gonzalo Torrente Ballester).