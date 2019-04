Luísa Sobral, unha 'Rosa' que brilla no Pazo da Cultura

Concerto de Luísa Sobral no Pazo da Cultura © Diego Torrado

Unha 'Rosa' pasou este sábado polo Pazo da Cultura de Pontevedra. Así se titula o último traballo de Luísa Sobral, encargada de abrir a tempada no ciclo Voices.

A cantautora é unha das máis importantes en lingua portuguesa, coñecida por ser a compositora do 'Amar Pelos Dois' co que o seu irmán Salvador gañou o festival de Eurovisión de 2017.

Sobral presentou en Pontevedra o que é o seu quinto álbum, que define como o máis "íntimo, maduro e persoal".

Trátase dun traballo con marcadas influencias do jazz pero no que as melodías e as palabras son as protagonistas.

O de Luísa Sobral foi a primeira das tres datas do ciclo Voices 2019, que terá continuación o domingo 19 de maio co pianista James Rhodes e pechará o 21 de xuño coa mexicana Lila Downs.