Xa está aquí o Galegote Rock, con tres días de música en galego por Pontevedra

Ela e Dylan: As flores solitarias, no Galegote Rock © Mónica Patxot Ela e Dylan: As flores solitarias, no Galegote Rock © Mónica Patxot

Cun espectáculo poético e un concerto acústico sobre letras de cancións e poemas de Bob Dylan traducidas ao galego. Así comezou este xoves unha nova edición do festival Galegote Rock que encherá Pontevedra de música en galego durante os próximos días.

A taberna do jazz acolleu a estrea en Pontevedra de Ela e Dylan: as flores solitarias, que representaron os músicos Helga Méndez e Roger de Flor. Todo iso a partir dun fío temático sobre a muller nas letras e na música de Bob Dylan.

Esta primeira xornada do Galegote Rock completouse cos concertos de High Paw en O Diaño e de Boyanka Kostova na Sala Karma. Este local será o escenario este venres dun dobre concerto con Sr. Anido e Gancho Sanches.

O día grande do festival, con todo, será o sábado. Arrancará ás 12.00 horas cun concerto de Marcelo Dobode no Campiño de Santa María, no que deixará ao carón a súa vertente folk e presentará o seu novo traballo discográfico, que conta cun estilo máis funk.

Ese mesmo espazo acollerá, ás 14.00 horas, ás seis bandas do programa Xeración Sónica, adolescentes de 12 a 16 anos que cantan en galego. A oferta matinal complétase con Pantis, ás 13.00 horas, na rúa Sor Lucía; e coa sesión DJ de Manuele Caamagno, que ofrecerá música rock en galego ás 15.00 horas na Praza de Méndez Núñez.

A música chegará ás Palmeiras, a partir das cinco da tarde, coa actuación de Grilo, unha banda de rock urbano, co indie electrónico de Chicharrón (18.00 horas) ou co pop protesta de Oh! Ayatollah (19.00 horas).

O prato forte deste Galegote Rock será a aposta pola música heavy de Malandrómeda, que actuará ás oito da tarde; e a presentación do novo disco de Terbutalina, que soará en directo desde as nove da noite.