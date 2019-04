Pontevedra goza dunha boa dose de música en galego cun novo Galegote Rock

Galegote Rock 2019 © Mónica Patxot

Accidentado. Así foi este ano o Galegote Rock, polo menos o seu final. Un problema eléctrico impediu que unha das actuacións máis esperadas desta edición, a de Terbutalina, puidese realizarse. Apenas tres cancións, cunha longa interrupción polo medio, foron as que puido escoitar o público pontevedrés.

Iso si, o resto do festival foi todo un éxito. A organización acertou co lugar elixido para esta ocasión, o parque das Palmeiras. Alí distribuíronse ata tres escenarios por onde, desde as cinco da tarde, pasaron as bandas Grilo, Chicharrón, Oh! Ayatollah e Malandrómeda.

A música e o bo ambiente foi a tónica predominante deste festival que, ademais deste espazo urbano, ocupou parte do centro histórico durante a xornada matinal.

Así, a música comezou a soar ao mediodía cun concerto de Marcelo Dobode no Campiño de Santa María. Ao artista galego relevárono as seis bandas do programa Xeración Sónica, formadas por adolescentes de 12 a 16 anos.

A oferta matinal completouse cun concerto de Pantis na rúa Sor Lucía e coa sesión DJ de Manuele Caamagno á hora para comer na Praza de Méndez Núñez.