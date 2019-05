O Pazo da Cultura acollerá a gala da Festa da Música Galega coa entrega de 19 premios

O vindeiro mércores 8 de maio, a partir das 21.00 horas, o auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá a entrega dos Premios da Música Galega, que chegan a súa sexta edición. Este venres presentábase o acto no Concello de Pontevedra coa presenza das entidades que financian e promoven o evento.

A esta edición presentáronse 442 aspirantes entre músicos, salas de concertos, organizacións e outras entidades relacionadas co panorama musical en Galicia. Entre eles foron seleccionadas 54 finalistas que optarán a 18 premios. A eles súmase o premio honorífico que irá a mans do saxofonista Carlos Barruso.

Nesta ocasión, a gala contará coa dirección do artista Quico Cadaval e a presentación correrá a cargo de María Lado e Lucía Aldao. Ao longo do evento, segundo avanzou Javier Prado, de Músicas ao Vivo, vai facerse un percorrido histórico sobre a música galega coa participación do saxofonista de jazz Pablo Castaño.

Prado explicou que nesta edición vai fomentarse o labor que desenvolven as mulleres e tamén avanzou que se está promoviendo un proxecto didáctico coa intención de que o público xuvenil adquira coñecementos de educación musical.

Ao remate do acto haberá unha degustación de produtos con denominación de orixe galega como fabas de Lourenzá, xamón ou torta de Santiago. O auditorio estará ocupado por persoas socias, autoridades e invitados e só quedará espazo para o público en caso de que algunha butaca permaneza baleira, segundo informaron desde a organización.

Carmen Fouces, concelleira de Cultura; Xosé Leal, deputado provincial de Cultura e o director do Agadic, Jacobo Sutil destacaron a importancia destes premios que fomentan a música en directo e pediron ás entidades que organizan grandes festivais que non se esquezan de programar música do país á hora de elaborar os seus carteis.