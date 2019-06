A quinta edición de Curtas Armadiña abre o seu período de inscrición

A nova edición de Curtas Armadiña está en marcha.

O certame audiovisual, que cumpre o seu quinto ano de vida, abriu este sábado 1 de xuño inscricións cun prazo que permanecerá aberto ata o 31 de xullo.

As persoas interesadas poden enviar as súas pezas audiovisuais a través do formulario que se atopa na páxina web do festival (www.curtas.armadinha.gal).

Curtas Armadiña, organizado pola Asociación Cultural Deportiva e Ambiental Armadiña, celebrarase desde o 11 ata o 17 de novembro en Poio.

Nesta ocasión contará con tres secciones competitivas: a sección oficial, sección animación e sección videoclips.

Os participantes competirán nas tres categorías e os dúas mellores curtametraxes poderán aspirar a gañar a áncora de Prata e un premio de 500 euro e a áncora de Ouro como mellor cun talón de 1.000 euros. Na categoría de animación o xurado oficial premiará o mellor curto con 500 euros, e por último, un xurado composto por alumnado do IES de Poio elixirá o mellor vídeo musical, que será premiado cun cheque de 300 euros.