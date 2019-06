Pequeno formato para grandes obras no cartel do FICBUEU 2019

Cartel do FICBUEU 2019 © FICBUEU

O cartel da décimo segunda edición do Festival Internacional de Curtametraxes (FICBUEU) de Bueu ofrece unha nova imaxe para este evento que, segundo o seu director Manuel Pena, mostra un ollo inocente que, a través dunha lupa, observa a un grupo de miniaturas que filman unha película.

Trátase dunha metáfora que pretende demostrar como o FICBUEU se converteu nun referente á hora de amosar xoias cinematográficas que se atopan ocultas debido ao seu pequeno formato.

Segundo Manuel Pena trátase de combinar fondo e forma, imaxe e mensaxe coa intención de resultar atractivo para o público. Ao mesmo tempo mantense o amarelo, tinta característica utilizada como aceno de identidade durante a edición de 2018.

A celebración do FICBUEU será entre o 6 e o 14 de setembro co Centro Social do Mar como espazo de proxección.