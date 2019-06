Cándido Pazó abre os Sete Falares máis larapeteiros

Inauguración de Sete Falares 2019 © PontevedraViva

O narrador, autor, director teatral e actor vigués Cándido Pazó foi o encargado de inaugurar este xoves a nova edición de Sete Falares, o Encontro internacional de Contadores de Historias, que se vai desenvolver ata o domingo 9 de xuño.

Pazó ofrecía algunhas das súas mellores contadas ao público que asistía ao Teatro Principal de Pontevedra para escoitar as historias baseadas na tradición, en experiencias persoais e tamén en obras literarias.

Este venres 7 continuarán as sesións coa participación de Pavís Pavós, organizadores do evento. Os integrantes da compañía pontevedresa ofrecerán narracións para público familiar a partir das 18.00 horas nas instalacións do CITA (Centro de Interpretación das Torres Arcebispais) na avenida de Santa María. A partir das 20.30 horas, as narradoras Támara Bezerra e Ángela Arboleda serán protagonistas da sesión 'De dous en dous', onde cada unha contará os seus particulares contos procedentes da cultura brasileira e ecuatoriana.

Ás 22.30 horas, o Teatro Principal tamén acollerá 'Tres eran tres', onde Carolina Rueda, Xurxo Souto e Cándido Pazó ofrecerán outra sesión conxunta, destinada a público adulto.

Ao longo do sábado continuarán as sesións ás 12.00 horas no CITA, e ás 18.00 e 20.00 horas no Teatro Principal, con Ángela Arboleda y Carolina Rueda. A partir das 22.00 vai desenvolverse a Ruta de Historias polo centro histórico. É necesario recoller a invitación media hora antes das saídas dos catro grupos na billeteira do Teatro Principal.

Xa o domingo, Xurxo Souto ofrecerá no CITA a partir das 18.00 horas contos mariñeiros e ás 21.00 horas, o Teatro Principal volverá ser o escenario de clausura cunha rolda onde participarán todos os narradores que interveñen nesta edición. Este acto de clausura será o único de pago, con entradas a un prezo de 3 euros.