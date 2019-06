O Surfing the Lérez desvela os horarios dos seus concertos

Preparade vosa axenda. Os horarios do Surfing the Lérez xa están aquí. A organización do festival desvelou a orde dos concertos das bandas e artistas que, nesta nova edición, actuarán nos tres escenarios que se instalarán na Illa das Esculturas.

Nesta ocasión, a organización decidiu non imprimir folletos para repartir durante o festival e toda a información estará ao dispor do público en carteis e a través de dispositivos móbiles con códigos QR repartidos pola Xunqueira.

Así, os horarios dos concertos principais serán:

Viernes 22

ESCENARIO MAHOU

18.00 horas: Fondo Norte

19.05 horas: Selvática

20.15 horas: Malkeda

22.00 horas: Heredeiros da Crus

Sábado 23

ESCENARIO MAHOU

12.45 horas: Basanta

14.25 horas: Tony Lomba y Elio dos Santos

16.25 horas: Sex Museum

18.25 horas: Rayotaser

20.05 horas: The Lelli Kelly's

21.45 horas: Ortiga

ESCENARIO KARMA

12.00 horas: Mushu

13.35 horas: Santi Araújo

15.30 horas: Labretta Suede

17.35 horas: Holywater

19.15 horas: Maneiro

20.55 horas: Anaut

22.35 horas: Thee Blind Crows

23.30 horas: Familia Caamagno



Ademais, haberá numerosas actuacións durante os dous días de Surfing the Lérez no escenario infantil, xestionado polo Estudo Bonobo.