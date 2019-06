Salvador Sobral actuará no Maestral Music Festival de Sanxenxo o 17 de agosto

O portugués Salvador Sobral, flamante gañador do Festival de Eurovisión 2017, tamén visitará Sanxenxo este verán. É a nova confirmación para o extraordinario cartel que está a reunir o Maestral Music Festival na súa primeira edición.

En concreto, actuará en Sanxenxo o sábado 17 de agosto, segundo avanzaron este martes os organizadores do festival.

Sobral, que adquiriu fama internacional coa vitoria do seu tema Amar pelos dois no festival eurovisivo, editou recentemente o seu novo disco, un traballo titulado París, Lisboa. Con el explora novos sons próximos ao jazz, que fusiona co estilo das súas orixes.

Xunto a Salvador Sobral, o Maestral Music Festival de Sanxenxo, que se celebrará entre os días 3 e 23 de agosto, contará cos concertos de Roi Méndez, Aitana, Raimundo Amador, Alfred García, Hombres G, Luar na Lubre, Pablo López, Pastora Soler ou Vanesa Martín.