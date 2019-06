A rapazada toma o control na primeira xornada do Surfing the Lérez

O festival Surfing the Lérez xa está en marcha. Desde primeira hora da tarde, a música ecoa polas beiras do río Lérez. Centos de persoas achegáronse a gozar dos primeiros concertos deste ano, abrindo boca así para a xornada grande do sábado.

Desde logo, os grandes protagonistas foron os nenos e nenas que se subiron ao escenario infantil, coordinados pola Escola Bonobo, para mostrar os seus dotes musicais. Todos eles fixeron as delicias do público, entre os que se atopaban os seus orgullosos pais.

Ademais, a oferta musical deste primeiro día de festival incluía actuacións das bandas Fondo Norte, Selvática, Malkeda e Heredeiros da Crus.

Os horarios para os concertos do sábado son:

Sábado 22

ESCENARIO MAHOU

12.45 horas: Basanta

14.25 horas: Tony Lomba y Elio dos Santos

16.25 horas: Sex Museum

18.25 horas: Rayotaser

20.05 horas: The Lelli Kelly's

21.45 horas: Ortiga

ESCENARIO KARMA

12.00 horas: Mushu

13.35 horas: Santi Araújo

15.30 horas: Labretta Suede

17.35 horas: Holywater

19.15 horas: Maneiro

20.55 horas: Anaut

22.35 horas: Thee Blind Crows

23.30 horas: Familia Caamagno