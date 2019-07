Rulo y La Contrabanda, nova confirmación do Maestral Music Festival de Sanxenxo

O Maestral Music Festival de Sanxenxo non para de sumar novos nomes ao seu cartel, a pesar de que xa quedan poucas datas dispoñibles entre o 3 e o 23 de agosto.

O último ata o momento en subirse á primeira edición do festival foi Rulo y La Contrabanda, na que é a súa única data en Galicia na tempada estival.

O que fose líder da Fuga actuará no Parque Empresarial de Nantes o xoves 8 de agosto co seu proxecto en solitario, iniciado no ano 2010.

Rulo y La Contrabanda atópase enfrascado na composición e gravación do seu novo disco, pero confirmou a súa presenza nunha decena de festivais, entre o que se atopa o Maestral.

En canto á cita sanxenxina, a organización iniciou xa os traballos de acondicionamento e montaxe coa intención de ter todo a punto o día 29 de xullo, uns días antes de que se suba ao escenario o primeiro artista.

Con esta confirmación, o cartel de Maestral Music Festival queda configurado da seguinte maneira:

3 de agosto: Aitana

As entradas para todos os concertos están á venda en www.maestralfest.com, e a web de Ataquilla. Ademais pódense adquirir nas sedes de Afundación en Vigo, A Coruña e Ourense, e en Muñeca de Trapo, Sanxenxo.