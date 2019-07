O jazz e o blues serán a banda sonora da cidade entre o 23 e o 28 de xullo

Presentación do 27º festival de Jazz e Blues de Pontevedra © PontevedraViva

O jazz volverá asolagar. como é costume cada verán, as principais prazas, rúas e tabernas da cidade. Pontevedra acolle entre o 23 e o 28 de xullo a vixésimo sétima edición do Festival de Jazz e Blues. As prazas da Ferrería e Teucro será o centro neurálxico do evento con seis grandes concertos de grupos consagrados, músicos locais e artistas que serán as estrelas do futuro dun estilo de música que cada ano gaña máis adeptos na capital lerezana.

O prato forte do festival chegará o 25 de xullo coa actuación de Joey de Francesco no escenario da Ferrería. O de Filadelfia é unha das máis grandes figuras mundiais do órgano Hammond, co que deleitará ao público acompañado polo saxofonista Troy Roberts e o batería Khary Abdul Shaheed. Ao día seguinte, tomará o relevo Judith Hill, unha prometedora pianista de impresionante voz que formaba parte da última xira que nunca chegou a dar Michael Jackson.

Un que regresa a Pontevedra xa consagrado como unha referencia entre as voces masculinas do Jazz é José James, que actuará na Ferrería o día 27. A última cita neste escenario a pechará o galego Gabriel Peso. Todos as actuacións no escenario principal do festival empezarán ás 22.30.

Na praza do Teucro, desde a que este evento comezou a crecer ano a ano, actuarán os pontevedreses Mr. River e Álvaro do Valle os días 23 e 24 de xullo respectivamente no que supón unha clara " aposta polos músicos dá península", dixo Luís Carballo, un dos organizadores.

Pero esta cita é moito máis que grandes concertos. Cada xornada haberá sesións de jazz pola rúa desde as 12.30 ás 13.30 e de 20 a 21 horas a cargo da Street Band.

No antigo conservatorio da rúa Alfonso XIII volverá celebrarse o Pontejazz Workshop, unha serie de clases mestras gratuitas e abertas ao público de músicos consagrados pensadas para grupos e afeccionados da cidade a este estilo musical.

Locais como a Taberna do Jazz, en sesión vermú, coas actuacións de Quest Trio (día 26), Stanards Zone (día 27) e Frequency Trío (día 28); ou a Gramola, en sesión nocturna, cos concertos de Javoer Abraldes Trío (día 23), Nacho Pérez Trío (día 24), Miguel Ponce Trío (Día 25), Rosolino Marinello Trío (día 26), Alberto Ríal Trio (día 27) e Pedro Freixeiro Trío (día 28) serán tamén polos importantes dun festival que asolagará a cidade a próxima semana.

"Este festival é unha parte fundamental do verán en Pontevedra e unha referencia non norte dá Península", dixo a concelleira de Festas, Carme da Silva, antes de animar a todos os pontevedreses e turistas a deixarse enfeitizar pola maxia desta música.