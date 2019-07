Son de Marín encherá de concertos as prazas da vila

Marín prepárase para catro días de música. Unha nova edición do festival Son de Marín encherá as rúas de concertos de todos os estilos musicais. A actividade nas dúas primeiras xornadas centrarase en Seixo, mentres que a próxima fin de semana realizaranse no centro da vila.

O cinema de Seixo acollerá o mércores 31 de xullo a proxección do documental dedicado a John Balan, mentres que ao día seguinte terá lugar a actuación de diversos grupos folclóricos que interpretarán pezas populares de Galicia e Arxentina.

O venres a actividade desprázase xa ao centro de Marín e na Alameda Rosalía de Castro actuarán Os Saljariteiros, coa colaboración dos grupos Fentos e Frouma e a Charanga OT.

A do sábado é a xornada grande do festival con actos durante todo o día. De 10 a 23.30 horas haberá pasacalles e actuacións en lugares como a praza dá Veiguiña, Ezequiel Massoni, Praza de Abastos, Méndez Núñez, praza do Reloxo ou na Alameda.

O festival conclúe o domingo coa procura dun récord Guinnes para o que o Concello fai un chamamento á participación. Ás 12.30 horas os marinenses tentarán inchar máis de 2.000 globos, despois de conseguilo Dani Barreiro dará un concerto pensado para o público infantil