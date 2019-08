Os danos causados pola choiva obrigan a cancelar os concertos do Maestral durante catro días

Os danos causados pola choiva obrigan a cancelar varios concertos do Maestral © Maestral Os danos causados pola choiva obrigan a cancelar varios concertos do Maestral © Maestral

Os danos estruturais do recinto que ocupan no Parque Empresarial de Nantes obrigan á organización para cancelar todos os concertos previstos entre o sábado 10 de agosto e o martes día 13, ambos os incluídos.

Segundo informaron fontes oficiais da organizacióm, vense afectados por esta circunstancia os concertos de Andrés Balado, Rulo y La Contrabanda, Noche Sabinera e Black Light Gospel Choir. A previsión estimada polos técnicos e operarios é que se renovará a actividade o día 14 co concerto de "1980 pop festival".

As persoas que adquirisen unha entrada para estes espectáculos terán a posibilidade de recuperar o importe íntegro das mesmas a través da canle de compra polo que foron adquiridas.

A organización tratou ata última hora de solucionar as múltiples incidencias sufridas polas inclemencias climáticas, pero "seguindo un criterio estritamente de seguridade, non podemos abrir as nosas portas ata que se dean as condicións precisas para iso", comunicaron.

Maestral, que lamenta esta "nova incidencia" fará unha "completa análise dos danos para poder valorar os tempos de reparación necesarios para reacondicionar o auditorio para as datas vindeiras". "Estamos seguros de que lograremos reparalo a tempo de ofrecer outras das datas máis importantes desta cita", engadiron.