Leo Bassi e Xoel López, protagonistas nas festas de San Roque

Concerto de Xoel López na praza de España © Diego Torrado

As Festas de San Roque en Vilagarcía continúan cunha axenda cargada de actos culturais, lúdicos e musicais para o mércores 21 de agosto.

Por unha banda, o cómico italiano, Leo Bassi, será un dos protagonistas da xornada. Ás 12:00 horas no Auditorio de Vilagarcía, fará unha conferencia debate de maneira gratuíta sobre 'El Teatro como herramienta política,' e ás 21:00 horas, realizará o espectáculo 'Yo, Mussolini', no que fai unha crítica ao fascismo e á ultradereita a través do humor.

O toque musical poñerao Xoel López cun concerto gratuíto no Parque da Xunqueira a partir das 23:00 horas, no que fará un repaso por toda a súa traxectoria musical.

Ademais, as rúas encheranse a partir das 11:00 horas de espectáculos do Festaclown e pasacalles a cargo de grupos folclóricos do municipio que percorrerán a Praza de Galicia e o centro de Vilagarcía.

Para o espectáculo 'Yo, Mussolini, é necesario adquirir as entradas a través de https://www.eventbrite.com/ ou no despacho de billetes do auditorio a partir das 19:00 horas. O prezo é de 8 euros de maneira anticipada e de 10 euros na billeteira.