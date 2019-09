Bia Ferreira abre este venres o 15 aniversario de Cantos na Maré

O Cantos na Maré comeza este venres a programación do 15 aniversario nunha edición que acollerá máis de 20 concertos con artistas de oito países e unha ducia de actividades durante toda a fin de semana, que terán lugar nos seguintes espazos: Pazo da Cultura, o Teatro Principal, a Praza da Pedreira, o Museo de Pontevedra, a Libraría Paz e outras zonas da cidade.

Este venres celébrase un concerto multicultural cos seguintes músicos:

Bia Ferreira (BR): Cantora, compositora e multi instrumentista, Bia Ferreira conquistou o Brasil co seu canto de resistencia antirracista, que abaneou as estruturas racistas, machistas e LGBTIfóbicas do seu país.

Vivi Pozzebon (ARX): fusión de ritmos arxentinos e latinoamericanos con músicas de raíces africanas festivas;

Laura Lamontagne (GL): hiphop, ambient, folclore medieval con cantigas de Martín Códax, composicións propias e adaptacións de Rosalía, Lorca ou Pessoa.

DJ Mil / Mohammed Yahya (GL/MZ): O galego Dj Mil e o mozambicano afincado en Londres ofrecen hip hop, afro soul, enerxía e positivismo.

Ademais, no Museo de Pontevedra xa comezan as actividades complementarias:

17.00 horas. 'Apatacón' con Vero Rilo e Faia Díaz

Vero Rilo é unha narradora cunha forza, técnica e expresividade que a fan única e inesquecible. Faia Díaz é cantante e creadora en De Vacas, que compaxina con outros proxecto musicais.

18.00 CineMaré: 'Ruth' de António Pinhao Botelho

Eusébio Ferreira da Silva, "Eusébio", é unha das grandes divinidades nacionais en Portugal e foi a máis grande estrela do fútbol portugués de todos os tempos. O xove cineasta portugués António Pinhao Botelho (Lisboa, 1986), debuta na longametraxe escollendo unha historia popular, para criticar o rexime de Salazar.

E tamén na Libraría Paz:

12.30 horas. Presentación do libro 'Sindo de Olelas', de Xurxo Souto.

Conta a historia Sindo de Olelas -falecido hai apenas un ano-, un músico do Entrimo, na fronteira con Portugal, onde hai unha enorme tradición de tocadores de concertina.