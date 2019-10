Pontevedra reivindica ser 'cidade lorquiana' e visibiliza a pegada que Lorca deixou nas súas visitas

Roteiro sobre García Lorca en Pontevedra © PontevedraViva Roteiro sobre García Lorca en Pontevedra © PontevedraViva Roteiro sobre García Lorca en Pontevedra © PontevedraViva

"Pronto será hóspede de Pontevedra García Lorca, o xitano dos romances. Será un hóspede de honra, todo o espírito e inxenuidade estimularanos na nosa labor con aguilloadas do seu lirismo captador".

Este pequeno texto, publicado na revista Cristal en novembro de 1932, foi o preludio da segunda e última visita que Federico García Lorca fixo á cidade Pontevedra. Xa estivera antes, acompañando á compañía teatral La Barraca. Esta relación do poeta granadino coa Boa Vila centrou toda unha semana de actividades no Museo de Pontevedra.

A pegada de Lorca en Pontevedra, descoñecida para moitos, foi posta en valor nun roteiro guiado pola cidade, dirixida polos integrantes de Polo Correo do Vento, Enrique Mauricio e Carlos Taboada, que acompañando á vintena de persoas que se anotaron nesta iniciativa percorreron os espazos polos que pasou Lorca nestas dúas visitas.

O roteiro partiu do Sexto Edificio do Museo que, evidentemente, non existía naquela época. Nel centralizáronse os actos que, con motivo do Día de Lorca en Galicia, celebráronse para destacar a 'vertente galega' do lembrado poeta, que contribuíu á cultura e á lingua de Galicia cos seus Seis poemas galegos.

A primeira estancia de Lorca en Pontevedra, en agosto de 1932, levouno á Praza da Estrela, entre outros escenarios, onde a compañía La Barraca ofreceu unha das súas coñecidas representacións. Segundo Filgueira Valverde, foron dous dos entremeses de Cervantes: A garda coidadosa e A cova de Salamanca, que encandearon ao público pontevedrés.

Nesta visita pasou tamén polo Museo de Pontevedra e entrou en contacto coa "efervescencia cultural" que, segundo lembraron Enrique Mauricio e Carlos Taboada, existía na cidade naquela época.

Así estes dous lugares foron as primeiras paradas deste roteiro lorquiana por Pontevedra que, entre outros espazos, tamén pasou a rúa García Camba para coñecer como foi a chegada de Lorca á Boa Vila e as persoas coas que se cruzou. Un deles, Celestino Poza Pastrana, con quen o poeta coincidira estudando en Madrid xunto a Salvador Dalí ou Severo Ochoa.

Alí estaba tamén o desaparecido cinema Coliseum, onde Lorca pronunciou unha conferencia antes de chegar ata o Café Moderno, núcleo central da actividade cultural pontevedresa e o lugar onde, segundo algúns investigadores, o poeta escribiu un dos seis poemas que integran a súa obra galega e que foi lido como colofón a este roteiro.

Estes poemas, sinalaron os integrantes de Polo Correo do Vento, "non foron un xogo nin un divertimento" para García Lorca, que sempre presumiu da influencia que Galicia tivo na súa vida desde estivo nela. "Era tamén un poeta galego", sinalaron, reclamando que nalgún momento o Día das Letras Galegas poida ter un "detalle" con el.

As actividades do Día de Lorca en Galicia, celebradas durante toda esta semana, incluíron obradoiros infantís, a proxección dun documental moi descoñecido da xira que a compañía La Barraca realizou por Galicia ou unha conferencia do editor Henrique Alvarellos sobre a ofrenda para a lingua e cultura galegas que constitúen os Seis poemas galegos de Lorca.

Todas elas, apuntou Enrique Mauricio, tiveron un "éxito tremendo" e permiten que Pontevedra reclame sumarse de pleno dereito a 'cidades lorquianas' tan populares como Granada, Fuentevaqueros, Nova York ou Madrid, celebrando a "pegada" de Lorca na Boa Vila e a relación que tivo con moitos dos intelectuais galegos que, naquela época, estaban na capital española.