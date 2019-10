A 'Galicia insólita' de Os de Algures pon en pé o Teatro Principal de Pontevedra

Representación da 'Galicia Insólita' de Os de Algures no Teatro Principal © Diego Torrado

Un ano máis, e xa van seis, Os de Algures estreou un novo espectáculo etnográfico. E de novo cun gran éxito. Cun Teatro Principal cheo, a agrupación folclórica escenificou por primeira vez A Galicia Insólita. Tan lonxe e tan preto, unha montaxe baseada no libro de Antonio Fraguas, autor homenaxeado este ano co Día das Letras Galegas.

Máis de 80 intérpretes, músicos e bailaríns subíronse ao escenario para representar este espectáculo, que contou coa colaboración da Aula Municipal de Teatro, Tarabelo Teatro, Pandereteiras e Bailadores Sadeo, o coro de veteranos da Xunqueira, Vinderel e o Ballet Folclórico Galego. Ademais, o vestiario foi achegado por Sete Espadelas.

A Santa Compaña, que percorreu parte do centro histórico antes do inicio do espectáculo, protagonizou un dos cinco actos deste espectáculo, no que Os de Algures repasaron, a partir dunha viaxe que un gaiteiro e un tamborilero realizan ata San Andrés de Teixido, algunhas das tradicións galegas máis ancestrais.

A Galicia máis sorprendente púidose ver a través, entre outras escenas, dun bautismo prenatal, dun velorio co tradicional xogo do "abellóns" ou dunha voda onde a pragmática real tentaba evitar os excesos das comidas galegas nestas celebracións.

Interpretación, música e baile mesturáronse nunha obra que recolle o mellor da tradición e da cultura galega e que logrou o aplauso unánime do público pontevedrés, que dedicou unha extensa ovación ao termo do espectáculo.