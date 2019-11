Glen Hansard culmina por todo o alto o ciclo 'Voices'

Concerto de Glen Hansard © Diego Torrado

Glen Hansard segue o ronsel de nomes sacros no mundo da música como Bob Dylan, Tom Waits ou Van Morrison. Así o demostrou durante a noite deste venres no Pazo da Cultura nun concerto que encheu o auditorio con público de todas as idades.

O músico irlandés presentaba nesta cita o seu último traballo discográfico, que leva por título 'This Wild Willing', no que afronta novas fórmulas musicais máis aló do seu tradicional estilo folk indie, movéndose entre o salvaxe e a calma.

Glen Hansard ofrece nas letras dos seus temas referencias literarias e foi gañador dun Oscar á mellor canción no ano 2008. Liderou as agrupacións The Frames e The Swell Season, ademais de participar como intérprete en películas tan simbólicas musicalmente como 'The Commitments' de Alan Parker', 'Once', de John Carney ou o documental 'The Swell Season'.

Con este concerto remataba o ciclo 'Voices', que ao longo do ano deixou actuacións estelares en Pontevedra como a do pianista James Rhodes ou Luisa Sobral.