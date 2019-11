O cómico David Guapo actúa o domingo electoral en Pontevedra

O auditorio de Afundación recibe o vindeiro domingo 10 de novembro ao cómico David Guapo, que representará ante o público pontevedrés o seu espectáculo "Que non nos frunjan a festa". O show está previsto para as 19 horas e as entradas poden adquirirse xa na web Ataquilla.com.

David Guapo é un dos humoristas máis populares do panorama nacional e está consolidado como cómico multidisciplinar. Participou en programas de televisión como Tu cara me suena, El club de la comedia, ou nas películas Señor, dame paciencia e Sin rodeos.

Os seus espectáculos combinan a interpretación, a improvisación e a música co mellor humor, ironía e desenvoltura, nun ton branco e familiar apto para todos os públicos.